2019-11-14T11:24:43+03:00
Общество

«Муж забраковал!»: Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отказался ехать на отдых с беременной женой

Наставник-желто-синих проходит обучение
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтверждает лицензию. Фото: Instagram Валерий КарпинГлавный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтверждает лицензию. Фото: Instagram Валерий Карпин
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Жена главного тренера ФК «Ростов» поехала в ОАЭ без супруга. В семье Валерия и Дарьи Карпиных вскоре ожидается пополнение. В разгар осенней непогоды и вирусных заболеваний женщина решила посетить Эмираты, но ее муж от поездки отказался.

Наставник желто-синих сейчас проводит время в Москве. Главный тренер «Ростова» подтверждает лицензию PRO UEFA. При чем, перемещается по городу на метро. Видео поездки Валерий Карпин опубликовал в соцсетях.

Дарья Карпина ждет второго ребенка. Фото: Instagram Дарья Карпина

Дарья Карпина ждет второго ребенка. Фото: Instagram Дарья Карпина

А в это время его беременная супруга Дарья наслаждается прекрасной погодой в Эмиратах. Женщина гуляет по живописным местам, часто бывает на пляже и в бутиках. Супруга тренера попросила высказать свое мнение относительно покупки шубы.

Женщина проводит время в ОАЭ. Фото: Instagram Дарьи Карпиной

Женщина проводит время в ОАЭ. Фото: Instagram Дарьи Карпиной

- Муж забраковал! А мне кажется шикардос. А вы как думаете, - написала Дарья Карпина в Instagram.

Пользователи принялись выполнять просьбу супруги тренера относительно покупки. Многие признали, что вещь совершенно ее не красит и Валерий Карпин прав: «У Карпина правильный вкус в одежде», «Только не это!», «Почаще слушайте мужа», «Смотрится как халат!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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