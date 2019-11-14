В Ростовской области при пожаре в частном доме пострадал человек

14 Нояб. 10:20 2019-11-14T10:20:25+03:00

На месте работали четыре человека личного состава и одна спецмашина. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Накануне, 13 ноября, в Ростовской области произошел пожар, в результате которого пострадал человек. Известно, что сообщение о возгорании поступило на пульт единой диспетчерской службы около 20:30. Звонившие сообщил, что в хуторе Нижняя Козинка в Азовском районе горит частный дом.

- пожар произошел в хозяйственной постройке, - рассказали в Главном правлении МЧС России по региону. - общая площадь возгорания составила 24 квадратных метра. На месте работали четыре человека личного состава и одна спецмашина. Уже через 13 минут пожар далось локализовать, а еще через пять минут полностью ликвидировать.

В ведомстве добавили, что пострадал один человек. На автомобиле скорой помощи его отвезли в ближайшую районную больницу.

В Управлении напоминают, что важно соблюдать правила пожарной безопасности — от этого зависит не только сохранность имущества, о и человеческие жизни.

АЛЛО!

В случае обнаружения пожара звоните по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

ИСТОЧНИК KP.RU