В Ростовской области отчим насиловал 8-летнюю девочку, пока мать ребенка спала рядом
В Новочеркасске сотрудники донских правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 8-летней школьницы.
По информации источника, мать потерпевшей девочки стала свидетельницей преступления. Ее сожитель издевался над ребенком пока женщина спала рядом на этой же кровати. Когда женщина проснулась и увидела происходящее, то она обратилась в полицию.
37-летний мужчина дал показания о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 8-летнего ребенка В ходе допроса он признался в содеянном. В настоящее время отчим девочки задержан.
- По версии следствия, в октябре и ноябре 2019 года подозреваемый совершил в отношении 8-летней дочери своей сожительницы действия сексуального характера. Расследование дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 132 ч. 4 п. "б" УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU