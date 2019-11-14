В Ростовской области отчим насиловал 8-летнюю девочку, пока мать ребенка спала рядом

14 Нояб. 11:14 2019-11-14T11:17:28+03:00

Мужчина может отправиться в тюрьму на 20 лет

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В Новочеркасске сотрудники донских правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 8-летней школьницы.

По информации источника, мать потерпевшей девочки стала свидетельницей преступления. Ее сожитель издевался над ребенком пока женщина спала рядом на этой же кровати. Когда женщина проснулась и увидела происходящее, то она обратилась в полицию.

37-летний мужчина дал показания о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 8-летнего ребенка В ходе допроса он признался в содеянном. В настоящее время отчим девочки задержан.

- По версии следствия, в октябре и ноябре 2019 года подозреваемый совершил в отношении 8-летней дочери своей сожительницы действия сексуального характера. Расследование дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 132 ч. 4 п. "б" УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU