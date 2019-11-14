Ростовская АЭС: специалисты цеха централизованного ремонта начали подготовку к REASkills -2020

14 Нояб. 12:01 2019-11-14T12:01:59+03:00

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На Ростовской АЭС начались отборочные мероприятия к дивизиональному чемпионату REASkills – 2020, который пройдет в феврале в г. Нововоронеже.

В мастерских цеха централизованного ремонта (ЦЦР) в компетенции «Ремонт и наладка промышленного оборудования» соревновались слесари-ремонтники Дмитрий Шульдик, Андрей Александров и Максим Ковалев – лучшие рабочие ЦЦР по итогам конкурса профессионального мастерства, прошедшего в этом году на Ростовской АЭС.

В течение отведенных трех часов они изготавливали деталь по чертежу. Всю работу выполняли ручным слесарным инструментом, за исключением сверления, которое производили на станке.

За работой наблюдали эксперты, которые оценивали претендентов на участие в REASkills по ряду показателей, главные из которых – качество изготовленной детали, выполнение задания в установленные сроки и строгое соответствие требованиям техники безопасного проведения работ и правилам охраны труда.

В итоге все трое претендентов справились с заданием. Теперь необходимо получить результаты отборочных соревнований в компетенции «Ремонт и наладка промышленного оборудования» с других площадок.

В этом году слесарь шестого разряда цеха централизованного ремонта Ростовской АЭС Сергей Коробейников и его эксперт - ведущий инженер ЦЦР Ростовской АЭС Виктор Головенько заняли первое место в компетенции «Ремонт и наладка механического оборудования» дивизионального чемпионата профессионального мастерства работников концерна «Росэнергоатом» REASkills-2019.