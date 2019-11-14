2019-11-14T13:59:36+03:00
Общество

Донская рыбная катастрофа: в Ростовской области скоро исчезнет даже тарань

Ученое сообщество бьет в тревожный колокол
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Ростовская область издавна славится вкусной рыбойРостовская область издавна славится вкусной рыбойФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Донском регионе, имеющем давние традиции рыболовства, сегодня сложилась катастрофическая ситуация — на грани исчезновения оказались не только деликатесные сорта рыб, но и даже «народные» тарань с чехонью.

О масштабах проблемы ученое сообщество высказалось на заседании морского совета при правительстве региона. Как заявил руководитель Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») Николай Господарев, пополнение рыбных запасов в Ростовской области находится на самом низком уровне за всю историю наблюдений. И об этом больше нельзя молчать.

- Рыба катастрофически исчезает. Речь идет именно о наших исконных промысловых видах — судак, тарань, рыбец, чехонь, - рассказал специалист.

Господарев отметил, что во времена СССР в регионе функционировало 7 рыбоводных заводов, сейчас из них работает только один - Семикаракорский. Остальные давно обанкротились, либо практически бесполезны.

В АзНИИРХ подсчитали, что от потери нерестового фонда только на Нижнем Дону рыбные хозяйства потеряли более 51,3 млрд рублей в ценах 2016 года. Кроме того, по оценкам ученых, влияние хозяйственной деятельности человека на экосистемы Нижнего Дона и Азовского моря достигло значений, соизмеримых с природными экзогенными геологическими процессами.

Николай Господарев привел по-настоящему шокирующие данные. Специалист подчеркнул, что запас тарани подходит к границе, за которой промысел также может быть запрещён, а вылов леща и рыбца измеряется несколькими тоннами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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