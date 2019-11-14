2019-11-14T16:10:17+03:00
Общество

Жена вратаря «Ростова» Ксения Песьякова разнесла в пух и прах труд японской писательницы

Попала под раздачу и американская писательница
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Девушка счастлива в браке. Фото: Instagaram Ксения ПесьяковаДевушка счастлива в браке. Фото: Instagaram Ксения Песьякова
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Молодая супруга голкипера «Ростова» Сергея Песьякова Ксения является не только украшением местного клуба, но и одной из самых красивых жен и подруг РПЛ. Блондинка опубликовала свои размышления о недавно прочитанной книге 30-летней японской писательницы Мари Кондо.

Уроженка страны восходящего солнца рассказывала, как навести порядок в доме и в голове. Но жена голкипера не нашла в прочитанной книге ничего нового.

Ксения ведет свой блог

Ксения ведет свой блог

- Среди тысячи слов я выудила аж два важных пункта: раз - выбросить все старое, два - найти место тому, что осталось. Ничего нового, меня так мама и учила: «Я сейчас выброшу вещи из твоего шкафа...», - высказалась Ксения Песьякова.

Под раздачу от Ксении Песьяковой попал и труд американской писательнице Реджине Лидс из Лос-Анджелеса, которая тоже даром не теряла времени и написала книгу «Идеальный порядок за 8 минут. Легкие решения для упрощения жизни и высвобождения времени». Содержимое тоже не пришлось по душе красавице.

Блондинка предложила свой рецепт порядка в доме: "Раз - убрать телефон. Два - убраться дома. Три - убраться из дома. Все! Не благодарите".

Девушка часто делится удачными фотографиями

Девушка часто делится удачными фотографиями

ИСТОЧНИК KP.RU

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