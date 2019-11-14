2019-11-14T16:11:12+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта из-за матча с участием сборной России

Футболисты "молодежки" сыграют с Латвией
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Движение транспорта ограничат возле "Ростов Арены". Фото: Денис ДемковДвижение транспорта ограничат возле "Ростов Арены". Фото: Денис Демков
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В пятницу, 15 ноября, в донской столице молодежная сборная России проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы – 2021 с командой Латвии.

- Незадолго до матча игр на подъездах к стадиону «Ростов Арена» ограничат движение транспорта, сообщили в пресс-службе донского главка МВД.

Известно, что с 15:00 до 21:30 перекроют съезд с Южного подъезда к Ростову на Магистральную улицу от Южного подъезда до Левобережной. Также, с 19:30 до 21:30 автомобилисты не смогут проехать по автомобильной дороге Магистральной улицы от Южного подъезда до Левобережной.

Движение транспорта по автомобильным дорогам западного и восточного пешеходно-транспортных проездов стадиона остановят с 13:30 до 21:30.

Автомобилистов и болельщиков просят заранее планировать маршрут.

Матч начнется в 18:00. Для болельщиков организуют развлекательные мероприятия, которые начнутся за два часа до матча.

ИСТОЧНИК KP.RU

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