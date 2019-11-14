В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта из-за матча с участием сборной России
В пятницу, 15 ноября, в донской столице молодежная сборная России проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы – 2021 с командой Латвии.
- Незадолго до матча игр на подъездах к стадиону «Ростов Арена» ограничат движение транспорта, сообщили в пресс-службе донского главка МВД.
Известно, что с 15:00 до 21:30 перекроют съезд с Южного подъезда к Ростову на Магистральную улицу от Южного подъезда до Левобережной. Также, с 19:30 до 21:30 автомобилисты не смогут проехать по автомобильной дороге Магистральной улицы от Южного подъезда до Левобережной.
Движение транспорта по автомобильным дорогам западного и восточного пешеходно-транспортных проездов стадиона остановят с 13:30 до 21:30.
Автомобилистов и болельщиков просят заранее планировать маршрут.
Матч начнется в 18:00. Для болельщиков организуют развлекательные мероприятия, которые начнутся за два часа до матча.
ИСТОЧНИК KP.RU