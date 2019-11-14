2019-11-14T15:12:50+03:00
Общество

«Я тебя люблю!»: Полина Диброва превратила себя в эффектный подарок в День рождения мужа

Многодетная мама привлекла к поздравлению сыновей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Супруга телеведущего выпрыгнула из праздничной коробки. Фото: Instagaram Полина ДиброваСупруга телеведущего выпрыгнула из праздничной коробки. Фото: Instagaram Полина Диброва
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Жена телеведущего и их совместные дети подготовили известному телеведущему Дмитрию Диброву приятный сюрприз к 60-летнему юбилей, который он отмечает в четверг, 14 ноября.

Супруга журналиста выпрыгнула из праздничной коробки в эффектном красном наряде. Ее примеру последовали и дети. Мальчишки тоже спешили поздравить папу с этим важным событием.

- Мой дорогой муж, начался твой день и твой год.Возможно в жизни что-то могло быть и по-другому: часть событий не произойти, а часть наоборот, но все как есть. Знаю точно одно, 14 ноября 1959 года ты должен был родиться в Ростове на Дону у этих замечательных родителей - Диброва Александра Афанасьевича и Дибровой Татьяны Валентиновны, в большой красивой русской семье, - адресовала поздравление мужу Полина Диброва.

Красавица сообщила что уже три дня находится в Ростове-на-Дону. Впервые за это время многодетная мама увидела солнце, ведь до этого в донской столице было было пасмурно.

Фотографии с праздника Полина Диброва разместила в социальных сетях. К поздравлениям присоединились многочисленные подписчики. Люди засыпали ведущего теплыми пожеланиями и поздравлениями: "Видимо, и правда, всё дело в Диме. Он - Солнце нашего телевидения", "Дмитрий расцвел в отношениях с вами! Здоровья и счастья на долгие годы!", "Дибров уникальный человек", "Мои Поздравления!".

Популярный телеведущий родился в 1959 году в семье декана Ростовского государственного университета и домохозяйки. Сам Дибров частенько рассказывает, что в его роду были донские казаки и любит бывать на исторической родине, щеголяя парадным мундиром.

Поздравляю. Много здоровья, счастья и взаимопонимание в семье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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