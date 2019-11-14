14 Нояб. 16:08 2019-11-14T16:08:15+03:00

Выясняем, как долго пробудет ветер в Ростове-на-Дону, который начался 14 ноября 2019. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

Выясняем, как долго пробудет ветер в Ростове-на-Дону, который начался 14 ноября 2019

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Погода в Ростове-на-Дону 14 ноября 2019: ветер до 18 метров в секунду обещают несколько дней. По данным синоптиков, ветра пришли в донскую столицу до понедельника, 18 ноября. Все эти дни столбики термометров не поднимутся выше плюс восьми градусов тепла в дневные часы. Но из-за сильных порывов ветра будет ощущаться будет как ноль.

Кроме того, городские спасатели предупреждают о последствиям разгула мини стихии.

- С усилением ветра возможны падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций, а также обрывы линий электропередач и перехлесты проводов, - рассказали в Управлении по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону. - Просим жителей не оставлять авто и детские коляски под ними, соблюдать осторожность и при скачках напряжения в электросети отключать все электроприборы.

Плюс, не нужно жечь мусор, костры и сухую растительность, дабы избежать ландшафтных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU