Погода в Ростове-на-Дону 14 ноября 2019: ветер до 18 метров в секунду обещают несколько дней
Погода в Ростове-на-Дону 14 ноября 2019: ветер до 18 метров в секунду обещают несколько дней. По данным синоптиков, ветра пришли в донскую столицу до понедельника, 18 ноября. Все эти дни столбики термометров не поднимутся выше плюс восьми градусов тепла в дневные часы. Но из-за сильных порывов ветра будет ощущаться будет как ноль.
Кроме того, городские спасатели предупреждают о последствиям разгула мини стихии.
- С усилением ветра возможны падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций, а также обрывы линий электропередач и перехлесты проводов, - рассказали в Управлении по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону. - Просим жителей не оставлять авто и детские коляски под ними, соблюдать осторожность и при скачках напряжения в электросети отключать все электроприборы.
Плюс, не нужно жечь мусор, костры и сухую растительность, дабы избежать ландшафтных пожаров.
ИСТОЧНИК KP.RU