ФК "Чайка" возглавил экс-тренер "Анжи" Магомед Адиев

14 Нояб. 16:10 2019-11-14T16:40:37+03:00

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В четверг, 14 ноября, футбольный клуб «Чайка» подписал контракт с новым главным тренером Магомедом Адиевым. Как сообщили в пресс-службе клуба, контракт рассчитан на полтора года.

Новый тренер уже прокомментировал свое назначение. Наставник отметил, что для него это большая ответственность.

- Я видел несколько матчей «Чайки», мне понравилось, что ребята живут игрой. Есть потенциал, чтобы двигаться вперед. Из всех предложений, которые мне поступали, я практически сразу выбрал «Чайку». Клуб очень серьезно развивается, - сказал Магомед Адиев.

Главному тренеру "Чайки" Магомеду Адиеву - 42 года. Спортивную карьеру футболиста Адиев начал в команде «Ингушетия». Затем он долгое время играл за «Анжи». В качестве игрока он выходил на полез за ЦСКА, саратовский «Сокол», казахстанский «Женис», «Терек» и «Нижний Новгород». В этой же команде Адиев дебютировал в качестве тренера.

Магомед Мусаевич входил в тренерский штаб «Ахмата». В июне прошлого года он подписал контракт с махачкалинским «Анжи». В этом году Магомед Адиев покинул клуб по истечении срока контракта. Известно, что недавно в чеченском клубе «Ахмат», он выполнял функции помощника главного тренера.

ИСТОЧНИК KP.RU