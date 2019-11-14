2019-11-14T16:18:09+03:00
Общество

Сельскохозяйственная ярмарка в Ростове-на-Дону 16 ноября 2019: где и когда

Выясняем, где и когда 16 ноября 2019 в Ростове-на-Дону пройдет сельскохозяйственная ярмарка
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда 16 ноября 2019 в Ростове-на-Дону пройдет сельскохозяйственная ярмарка.Выясняем, где и когда 16 ноября 2019 в Ростове-на-Дону пройдет сельскохозяйственная ярмарка.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Сельскохозяйственная ярмарка в Ростове-на-Дону 16 ноября 2019: где и когда. Как сообщили в Управлении торговли и бытового обслуживания донской столицы, торговые ряды развернутся в центре города уже в ближайшую субботу.

Так, фермеры будут ждать своего покупателя на проспекте Кировском - это площадка между улицей Малюгиной и улицей Красноармейская. Там торговля будет идти с семи часов утра до двух дня.

Как правило, на таких ярмарках можно будет купить мясо, молочные продукты, фрукты и овощи, рыбу, хлебобулочные изделия, растительное масло, яйца и многое другое. причем не только продукты, но и непродовольственные товары. Все они - от донских фермеров и предприятий. А еще цены на таких ярмарках обычно ниже рыночных, так как торговые места селянам предоставляются бесплатно.

Так что не исключено, что у покупателей получится еще и сэкономить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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