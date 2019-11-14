Сельскохозяйственная ярмарка в Ростове-на-Дону 16 ноября 2019: где и когда
Сельскохозяйственная ярмарка в Ростове-на-Дону 16 ноября 2019: где и когда. Как сообщили в Управлении торговли и бытового обслуживания донской столицы, торговые ряды развернутся в центре города уже в ближайшую субботу.
Так, фермеры будут ждать своего покупателя на проспекте Кировском - это площадка между улицей Малюгиной и улицей Красноармейская. Там торговля будет идти с семи часов утра до двух дня.
Как правило, на таких ярмарках можно будет купить мясо, молочные продукты, фрукты и овощи, рыбу, хлебобулочные изделия, растительное масло, яйца и многое другое. причем не только продукты, но и непродовольственные товары. Все они - от донских фермеров и предприятий. А еще цены на таких ярмарках обычно ниже рыночных, так как торговые места селянам предоставляются бесплатно.
Так что не исключено, что у покупателей получится еще и сэкономить.
ИСТОЧНИК KP.RU