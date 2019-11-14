60-летний мужчина пропал по дороге из Ростова-на-Дону в Воронеж

14 Нояб. 16:47 2019-11-14T16:47:06+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлен 60-летний Сергей Скоробогатов. Как рассказали волонтеры, мужчина пропал по дороге из Ростова-на-Дону в Воронеж. Последний раз он был замечен в районе автозаправки в среду, 13 ноября, в два часа ночи. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно ни близким, ни родным.

- В тот день он был одет в черную курку из кожзаменителя с белым мехом на воротнике и манжетах, брюки серого цвета, кофта с длинным рукавом полосатая белая с синим, кроссовки серо-коричневые, - сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». - Его рост 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, стрижка короткая, лобная залысина, глаза серо-зеленые.

По словам волонтеров, мужчина может нуждаться в медицинской помощи. У него возможна потеря памяти.

Если в что-то знаете о том, где он может находиться, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU