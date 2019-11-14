2019-11-14T16:51:56+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе

Пострадавшую отправили в больницу
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Авария произошла на проспекте ШолоховаАвария произошла на проспекте ШолоховаФото: Сергей СЕЛЕДКИН
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В четверг, 14 ноября, водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе. Авария произошла на проспекте Шолохова.

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие случилось около девяти часов утра. 54-летняя женщина переходила дорогу по "зебре". В это время на женщину совершила наезд корейская иномарка «Киа Рио», за рулем автомобиля находился 50-летний мужчина.

- Пострадавшую женщину с травмами доставили в больницу, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Сейчас по факту произошедшей аварии на проспекте Шолохова проводится проверка сотрудниками правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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