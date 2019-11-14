2019-11-14T17:30:15+03:00
Общество

«Какая забота!»: Тарасов запретил беременной Анастасии Костенко загорать на пляже

Модель с мужем и дочерью отдыхает в Эмиратах
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отдыхают в Эмиратах. Фото: Instagaram Анастасии КостенкоДмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отдыхают в Эмиратах. Фото: Instagaram Анастасии Костенко
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Знаменитый футболист Дмитрий Тарасов с молодой супругой - моделью из Ростовской области 25-летней Анастасией Костенко и их общей дочерью Миланой отправились отдыхать в Арабские Эмираты.

Спортсмен и его молодая жена решили устроить достаточно необычный отдых. Беременная Анастасия Костенко признается, что раньше не думала об отдыхе на таком сроке. По ее словам, Дмитрий Тарасов поставил ей ограничения во время отдыха. Футболист запрещает Насте загорать, учитывая ее положение. Молодая мама с пониманием относится к такому запрету, понимая, что излишний загар может оказать негативное влияние на ее здоровье и повлиять на будущего малыша.

Пользователи оценили заботу главы семьи. В комментария многие признались, что даже немного завидуют тому, какой у Анастасии Любящий и заботливый муж: "Вам повезло, Настя", "Какая вы красивая пара", "Какая Забота!", "Здорово, когда у кого-то все хорошо".

Модель призналась. что на отдыхе она уделяет много времени дочери, строя с Миланой песочные замки и прогуливаясь по живописным местам. Анастасия Костенко рассказала, что чувствует себя хорошо и у нее успешно прошла акклиматизация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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