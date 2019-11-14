2019-11-14T17:53:35+03:00
Общество

Ростовских автомобилистов оштрафуют в суде за парковку на трамвайных путях

Максимальная сумма взыскания составляет 15 тысяч рублей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Максимальная сумма взыскания составляет 15 тысяч рублейМаксимальная сумма взыскания составляет 15 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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В донской столице ростовский трамвайный оператор МУП РТК начал через суд взыскивать убытки с водителей, оставляющих автомобили на путях по улице Станиславского и мешающих проезду рельсового транспорта, сообщает «Ростов-Транспорт».

Руководитель предприятия Юрий Овчинников рассказал, что на текущий момент максимальная сумма выплаты за простой транспорта составила пятнадцать тысяч рублей.

По словам руководителя, все новые трамваи оборудованы видеорегистраторами, фиксирующими нарушения.

С трамвайных путей ежедневно эвакуируют до 50 припаркованных автомобилей.

Стоит отметить, что трамвайное движение после продолжительной реконструкции улицы Станиславского было возобновлено в начале текущей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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