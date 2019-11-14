Ростовских автомобилистов оштрафуют в суде за парковку на трамвайных путях
В донской столице ростовский трамвайный оператор МУП РТК начал через суд взыскивать убытки с водителей, оставляющих автомобили на путях по улице Станиславского и мешающих проезду рельсового транспорта, сообщает «Ростов-Транспорт».
Руководитель предприятия Юрий Овчинников рассказал, что на текущий момент максимальная сумма выплаты за простой транспорта составила пятнадцать тысяч рублей.
По словам руководителя, все новые трамваи оборудованы видеорегистраторами, фиксирующими нарушения.
С трамвайных путей ежедневно эвакуируют до 50 припаркованных автомобилей.
Стоит отметить, что трамвайное движение после продолжительной реконструкции улицы Станиславского было возобновлено в начале текущей недели.
ИСТОЧНИК KP.RU