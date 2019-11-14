2019-11-14T18:09:04+03:00
Общество

Ростовская модель Playboy определила место для современной женщины

…И феминистки от мнения Марии Лиман будут явно не в восторге
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Мария Лиман демонстрирует свои кулинарные навыки. Фото: Instagram Мария ЛиманМария Лиман демонстрирует свои кулинарные навыки. Фото: Instagram Мария Лиман
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Знойная брюнетка Мария Лиман в своем инстаграме неожиданно высказалась на фундаментальную тему гендерного равенства полов в современном мире. Видимо, желая не отставать от доминирующих трендов соцсетей, звезда Playboy обозначила свою личную позицию по животрепещущему вопросу — где же должна находиться современная леди? В какой области развиваться?

Мария лаконично сформулировала свой посыл, который уместился буквально в одну емкую фразу. Не думаем, что такое мнение понравилось бы феминисткам.

- Место женщины на кухне, - без долгих прелюдий заявила красотка.

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Место женщины на кухне Вы за здоровое питание или за #unhealthy еду Отзовитесь любители открывать холодильник и смотреть Есть такие? Неужели Я одна такая #food #breakfast #lunch #tasty #model#fashion #cuisine
11226 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Впрочем, чтобы несколько смягчить радикальность своего высказывания, Лиман дальше стала в красках расписывать, как любит разглядывать содержимое своего холодильника, зорко вычисляя агентов вредной еды.

К посту девушка прикрепила фривольную фотографию, на которой взгромоздилась на кухонный стол в одних трусиках и туфлях на высоком каблуке. Откровенно говоря, сложно представить, что в таком виде Мария возьмется нажарить котлет. Или налепит пельменей. Или сварит борщ.

Фолловеры раскованной модели, свято чтущей основы патриархата, выразили восторг таким мыслям и роскошным формам своей любимой мыслительницы.

«Какая же ты волшебная», «Сногшибательная Мария», «Пирожки, наверное, готовила», «Какая умница», «Ты как тигрица», «Идеальное тело», - завалили комплиментами ростовскую красавицу впечатленные снимком подписчики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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