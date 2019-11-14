Ростовская модель Playboy определила место для современной женщины
Знойная брюнетка Мария Лиман в своем инстаграме неожиданно высказалась на фундаментальную тему гендерного равенства полов в современном мире. Видимо, желая не отставать от доминирующих трендов соцсетей, звезда Playboy обозначила свою личную позицию по животрепещущему вопросу — где же должна находиться современная леди? В какой области развиваться?
Мария лаконично сформулировала свой посыл, который уместился буквально в одну емкую фразу. Не думаем, что такое мнение понравилось бы феминисткам.
- Место женщины на кухне, - без долгих прелюдий заявила красотка.
Впрочем, чтобы несколько смягчить радикальность своего высказывания, Лиман дальше стала в красках расписывать, как любит разглядывать содержимое своего холодильника, зорко вычисляя агентов вредной еды.
К посту девушка прикрепила фривольную фотографию, на которой взгромоздилась на кухонный стол в одних трусиках и туфлях на высоком каблуке. Откровенно говоря, сложно представить, что в таком виде Мария возьмется нажарить котлет. Или налепит пельменей. Или сварит борщ.
Фолловеры раскованной модели, свято чтущей основы патриархата, выразили восторг таким мыслям и роскошным формам своей любимой мыслительницы.
«Какая же ты волшебная», «Сногшибательная Мария», «Пирожки, наверное, готовила», «Какая умница», «Ты как тигрица», «Идеальное тело», - завалили комплиментами ростовскую красавицу впечатленные снимком подписчики.
ИСТОЧНИК KP.RU