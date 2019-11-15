15 Нояб. 09:18 2019-11-15T09:18:42+03:00

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Отключение света в Ростове-на-Дону 15 ноября 2019: где и когда. Как рассказали энергетики, в последний день рабочей недели в городе запланированы отключения электричества. Света не будет в домах, расположенных в разных районах города. Цель таких отключений не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где в Ростове-на-Дону отключат свет 15 ноября*

до 15:00:

- ул. Нансена 80-96; ул. Подтелкова 2-18, 1-9; ул. Стадионная 2-8; пер. Винницкий; пер. Ушакова; пер. Сибирский

до 16:00:

- ул. Просёлочная 21/2, 19; ул. Тружеников 11, 13, 23, 70А

- пер. Университетский 1-17, 2-16; ул. Азовская 1-21, 2-18; ул. Красных Зорь 15-33, 20-58 ул. Суворова 70-78, 125-127; ул. Б. Садовая 125-131; пер. Нахичеванский 25-29, 38

до 17:00:

- ул. Вавилова 62/1, 64, 67В

- ул. Стабильная 7, 9; ул. Жмайлова 4Г, 4Е , ул. Российская 48А, 48Б.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU