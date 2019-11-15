2019-11-15T09:25:40+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону бесплатно можно сдать тонометры, лампочки и батарейки

Желающих ждут возле городской мэрии в субботу, 16 ноября
Ольга ГОПАЛО
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Желающих ждут возле городской мэрии в субботу, 16 ноября. Фото: мэрия Ростова-на-ДонуЖелающих ждут возле городской мэрии в субботу, 16 ноября. Фото: мэрия Ростова-на-Дону
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В субботу, 16 ноября, Ростове-на-Дону горожанам предлагают поучаствовать в акции по раздельному сбору мусора. Как рассказали в мэрии донской столицы, ее цель - повышение экологической культуры жителей и привлечение внимания к необходимости раздельного сбора отходов, в том числе опасных, их правильной переработки и утилизации.

В итоге горожане смогут совершенно бесплатно сдать ртутьсодержащие отходы - лампы, тонометры, термометры, батарейки и отработанные картриджи для принтера, а также вторичные отходы - макулатуру, ПЭТ-бутылки, полиэтиленовые пакеты и пленку. Акция будет проходить с 9:00 до 12:00. Правда, для этого нужно будет приехать в указанное время к зданию горадминистрации.

Чиновники добавили, что опасные отходы обезвредят и утилизируют, а остальные - отправят на вторичную переработку.

Известно, что акция приурочена ко Всемирному Дню вторичной переработки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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