Похороны мамы не стали помехой для празднования юбилея Дмитрия Диброва

15 Нояб. 11:19 2019-11-15T15:26:00+03:00

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Известному телеведущему, уроженцу Ростова-на-Дону, Дмитрию Диброву 14 ноября исполнилось 60 лет. Юбилей оказался омрачен утратой — накануне у шоумена умерла мама, Татьяна Валентиновна. Вместе с супругой журналист приехал в донскую столицу, чтобы проводить усопшую в последний путь.

- Представляете, какая странная жизнь… Она не дождалась юбилея сына буквально три дня, - рассказал Дибров о своих чувствах порталу «Москва-Баку».

В то же время, ведущий отметил, что отменять праздник он не стал, каким бы грустным и печальным не было его настроение перед знаменательной датой. По его словам, он с близкими друзьями уединился в укромном местечке в Ростове, где и вкусил донских деликатесов. После этого его позвали дела в столицу.

Супруга шоумена, Полина Диброва, поздравила своего мужа в аккаунте Инстаграма, разместив на страничке эпатажное фото телеведущего и слова благодарности его родителям, вырастившим такого замечательного человека.

polinadibrova Сегодня День @dibrovdmitry Мой дорогой муж, начался твой день и твой год. Возможно в жизни что-то могло быть и по-другому: часть событий не произойти, а часть наоборот, но все как есть. Знаю точно одно, 14 ноября 1959 года ты должен был родиться в Ростове на Дону у этих замечательных родителей - Диброва Александра Афанасьевича и Дибровой Татьяны Валентиновны, в большой красивой русской семье! Огромное спасибо за сына! Мы его очень любим! Дмитрий невероятный человек! Спустя три мрачных осенних дня, сегодня, наконец, я у видела солнце на Дону. Как символично

- Огромное спасибо за сына! Мы его очень любим! Дмитрий невероятный человек! Спустя три мрачных осенних дня, сегодня, наконец, я у видела солнце на Дону. Как символично, - написала возлюбленная Дмитрия Диброва в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU