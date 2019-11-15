2019-11-15T15:26:00+03:00
Общество

Похороны мамы не стали помехой для празднования юбилея Дмитрия Диброва

Популярному телеведущему исполнилось 60 лет
ТИМОФЕЕВ ИВАН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Накануне юбилея Дмитрий Дибров похоронил самого близкого человека. Фото: Instagram Полина ДиброваНакануне юбилея Дмитрий Дибров похоронил самого близкого человека. Фото: Instagram Полина Диброва
Изменить размер текста:

Известному телеведущему, уроженцу Ростова-на-Дону, Дмитрию Диброву 14 ноября исполнилось 60 лет. Юбилей оказался омрачен утратой — накануне у шоумена умерла мама, Татьяна Валентиновна. Вместе с супругой журналист приехал в донскую столицу, чтобы проводить усопшую в последний путь.

- Представляете, какая странная жизнь… Она не дождалась юбилея сына буквально три дня, - рассказал Дибров о своих чувствах порталу «Москва-Баку».

В то же время, ведущий отметил, что отменять праздник он не стал, каким бы грустным и печальным не было его настроение перед знаменательной датой. По его словам, он с близкими друзьями уединился в укромном местечке в Ростове, где и вкусил донских деликатесов. После этого его позвали дела в столицу.

Супруга шоумена, Полина Диброва, поздравила своего мужа в аккаунте Инстаграма, разместив на страничке эпатажное фото телеведущего и слова благодарности его родителям, вырастившим такого замечательного человека.

polinadibrovapolinadibrova
Сегодня День @dibrovdmitry Мой дорогой муж, начался твой день и твой год. Возможно в жизни что-то могло быть и по-другому: часть событий не произойти, а часть наоборот, но все как есть. Знаю точно одно, 14 ноября 1959 года ты должен был родиться в Ростове на Дону у этих замечательных родителей - Диброва Александра Афанасьевича и Дибровой Татьяны Валентиновны, в большой красивой русской семье! Огромное спасибо за сына! Мы его очень любим! Дмитрий невероятный человек! Спустя три мрачных осенних дня, сегодня, наконец, я у видела солнце на Дону. Как символично
3214 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Огромное спасибо за сына! Мы его очень любим! Дмитрий невероятный человек! Спустя три мрачных осенних дня, сегодня, наконец, я у видела солнце на Дону. Как символично, - написала возлюбленная Дмитрия Диброва в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Серийный вор-домушник из Ростова попался на краже сумки
«Ростов-Дон» обыграл «Бухарест» в домашнем матче Лиги чемпионов
Юрист о ситуации в «Ростове»: «Дела о невыплате зарплат часто заканчиваются сроками»
Павел Воля предложил звезде Playboy из Ростова Марии Лиман стать президентом России
В Ростовской области пропал без вести 15-летний подросток
Троих ростовчан осудят за попытку продажи авто из каршеринга
Ростовские эко-патрули будут искать чадящих «нелегалов» в Левенцовке
Бывший гендиректор «Ростова»: «Действия Басты в СКА - это детский лепет на лужайке»
Российская «молодежка» всухую обыграла на «Ростов Арене» сборную Латвии
Ради реконструкции моста на Малиновского власти Ростова изымут земли у горожан
Ростовский ТЦ «МЕГА» обзавелся собственным автовокзалом
В Ростовской области прогнозируется понижение воды в Дону до опасных отметок
На рынке в Таганроге нашли труп
В Ростовской области после аварии водитель врезался в автобусную остановку
В Ростовской области временно закроют железнодорожный переезд Азов - Самарское
В Ростовской области из-за пожара эвакуировали детский сад
Альфа-Банк отмечен в рейтинге РБК «Топ-10 богатейших компаний России»