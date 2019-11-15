2019-11-15T12:08:10+03:00
Экономика

Альфа-Банк отмечен в рейтинге РБК «Топ-10 богатейших компаний России»

Аналитики РБК составили рейтинг богатейших компаний на территории РФ, изучив денежные средства и их эквиваленты на счетах компаний. Среди банков в тройку лидеров по этим показателям вошли Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ. Четвертое место досталось Альфа-Банку
Наталья ВЕСНИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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При расчетах специалисты использовали базу отчетности наиболее крупных финансовых организаций и банков России, пишет Newsnn.ru.

К концу минувшего года объем денежных средств Альфа-Банка был равен 297,8 миллиардам рублей. Данная цифра свидетельствует о высочайшем уровне платежеспособности Альфа-Банка. Речь идет о его способности в установленные сроки и полностью исполнять данные клиентам и контрагентам обещания. Здесь имеется в виду объем «свободных средств», которые банк может мгновенно направить, например, на выплату средств вкладчикам. Значительный объем этого показателя говорит о том, что Альфа-Банка ответственно относится к исполнению взятых на себя обязательств.

По словам заместителя председателя правления и главного финансового директора Альфа-Банка Алексея Чухлова, банк очень дорожит доверием своих клиентов. Существенное количество денег на счетах это не что иное, как доказательство больших масштабов бизнеса и высокой надежности Альфа-Банка. Финансовая организация в очередной раз подтвердила звание самого крупного частного банка Российской Федерации. Следствием успеха стратегии Альфа-Банка, которая сочетает в себе рост и высочайшее качество финансовых продуктов, стал высокий результат.

По данным представителей Banki.ru на начало прошлого месяца, Альфа-Банк стал лидером по объемам активов и капитала среди частных финансовых организаций. Также он занял пятое место среди всех банков РФ. Капитал Альфа-Банка достиг 443,6 миллиарда рублей.

Во время создания своего рейтинга эксперты РБК использовали в первую очередь данные консолидированной групповой отчетности по МСФО. Изучение компаний, по которым она недоступна, осуществлялось при использовании отчетности по РСБУ. Эти материалы Росстату предоставили сами компании, отметили в РБК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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