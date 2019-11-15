2019-11-15T13:46:01+03:00
Общество

В Ростовской области из-за пожара эвакуировали детский сад

Есть угроза, что сильный ветер перенесет огонь на жилые дома
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Спасатели стараются не пустить огонь к детскому саду. Фото: ГУ МЧС по Ростовской областиСпасатели стараются не пустить огонь к детскому саду. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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Вспыхнувшая от неосторожного обращения с огнем сухая растительность в хуторе Обуховка привела к неконтролируемым последствиям. Из-за мощного ветра, наблюдаемого сейчас в Азовском районе, огонь стал стремительно приближаться к населенному пункту, вследствие чего пришлось спасать людей.

Как сообщает ГУ МЧС по Ростовской области, под угрозой оказался местный детсад №55. Его экстренно эвакуировали. Однако, перспектива большого пожара пока все еще является довольно реальной — причем, речь идет не только о конкретно этом учреждении, но и о других жилых домах в Обуховке.

Ситуацию усугубляет сильный ветер. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Ситуацию усугубляет сильный ветер. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

- Пожару присвоен ранг №3. В настоящее время на место происшествия уже отправлено 114 человек, а также 21 единица техники. Всего эвакуировано 60 человек, - рассказали о развитии ситуации в пресс-службе донского ГУ МЧС.

В ведомстве отметили, что площадь возгорания составила около 0,4 Га. На месте работают спасательные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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