В Ростовской области из-за пожара эвакуировали детский сад

СЕГОДНЯ 13:41 2019-11-15T13:46:01+03:00

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Вспыхнувшая от неосторожного обращения с огнем сухая растительность в хуторе Обуховка привела к неконтролируемым последствиям. Из-за мощного ветра, наблюдаемого сейчас в Азовском районе, огонь стал стремительно приближаться к населенному пункту, вследствие чего пришлось спасать людей.

Как сообщает ГУ МЧС по Ростовской области, под угрозой оказался местный детсад №55. Его экстренно эвакуировали. Однако, перспектива большого пожара пока все еще является довольно реальной — причем, речь идет не только о конкретно этом учреждении, но и о других жилых домах в Обуховке.

Ситуацию усугубляет сильный ветер. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

- Пожару присвоен ранг №3. В настоящее время на место происшествия уже отправлено 114 человек, а также 21 единица техники. Всего эвакуировано 60 человек, - рассказали о развитии ситуации в пресс-службе донского ГУ МЧС.

В ведомстве отметили, что площадь возгорания составила около 0,4 Га. На месте работают спасательные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU