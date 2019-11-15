2019-11-15T15:19:20+03:00
Общество

В Ростовской области временно закроют железнодорожный переезд Азов - Самарское

Участок будет закрыт два дня
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Переезд закрыт на два дня. Фото: Архив КППереезд закрыт на два дня. Фото: Архив КП
Изменить размер текста:

В донском регионе в течение двух дней железнодорожный переезд на автодороге Азов - Самарское будет закрыт, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

- Железнодорожный переезд на 21-м километре автодороги Азов - Самарское в Азовском районе Ростовской области будет закрыт с 16 часов 15 ноября до 16 часов 17 ноября, - рассказали в СКЖД.

Основной причиной закрытия переезда является проведение плановых работ, необходимых для безопасного перемещения по участку. Объехать закрытый участок можно будет через железнодорожный переезд, расположенный в районе поселка Новомирский Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Серийный вор-домушник из Ростова попался на краже сумки
«Ростов-Дон» обыграл «Бухарест» в домашнем матче Лиги чемпионов
Юрист о ситуации в «Ростове»: «Дела о невыплате зарплат часто заканчиваются сроками»
Павел Воля предложил звезде Playboy из Ростова Марии Лиман стать президентом России
В Ростовской области пропал без вести 15-летний подросток
Троих ростовчан осудят за попытку продажи авто из каршеринга
Ростовские эко-патрули будут искать чадящих «нелегалов» в Левенцовке
Бывший гендиректор «Ростова»: «Действия Басты в СКА - это детский лепет на лужайке»
Российская «молодежка» всухую обыграла на «Ростов Арене» сборную Латвии
Ради реконструкции моста на Малиновского власти Ростова изымут земли у горожан
Ростовский ТЦ «МЕГА» обзавелся собственным автовокзалом
В Ростовской области прогнозируется понижение воды в Дону до опасных отметок
На рынке в Таганроге нашли труп
В Ростовской области после аварии водитель врезался в автобусную остановку
В Ростовской области из-за пожара эвакуировали детский сад
Альфа-Банк отмечен в рейтинге РБК «Топ-10 богатейших компаний России»