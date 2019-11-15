В Ростовской области временно закроют железнодорожный переезд Азов - Самарское
В донском регионе в течение двух дней железнодорожный переезд на автодороге Азов - Самарское будет закрыт, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
- Железнодорожный переезд на 21-м километре автодороги Азов - Самарское в Азовском районе Ростовской области будет закрыт с 16 часов 15 ноября до 16 часов 17 ноября, - рассказали в СКЖД.
Основной причиной закрытия переезда является проведение плановых работ, необходимых для безопасного перемещения по участку. Объехать закрытый участок можно будет через железнодорожный переезд, расположенный в районе поселка Новомирский Ростовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU