В Ростовской области временно закроют железнодорожный переезд Азов - Самарское

15 Нояб. 14:45 2019-11-15T15:19:20+03:00

Переезд закрыт на два дня. Фото: Архив КП

Участок будет закрыт два дня

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В донском регионе в течение двух дней железнодорожный переезд на автодороге Азов - Самарское будет закрыт, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

- Железнодорожный переезд на 21-м километре автодороги Азов - Самарское в Азовском районе Ростовской области будет закрыт с 16 часов 15 ноября до 16 часов 17 ноября, - рассказали в СКЖД.

Основной причиной закрытия переезда является проведение плановых работ, необходимых для безопасного перемещения по участку. Объехать закрытый участок можно будет через железнодорожный переезд, расположенный в районе поселка Новомирский Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU