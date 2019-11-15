В Ростовской области после аварии водитель врезался в автобусную остановку
В селе Кулешовка Азовского района Ростовской области 18-летний водитель автомобиля "ВАЗ -2107" столкнулся с автомобилем «Рено Логан», которым управлял 47-летний местный житель
По информации отдела пропаганды, авария произошла на улице Ленина накануне днем. Водитель ВАЗ - 2107 не справился с управлением и допустил столкновение. В результате удара «Рено» отбросило на остановку общественного транспорта.
- Пострадали оба водителя, - отметили в ведомстве.
Известно, что пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Автобусная остановка, на которую отбросило автомобиль, была пуста.
ИСТОЧНИК KP.RU