2019-11-15T15:17:51+03:00
Общество

В Ростовской области после аварии водитель врезался в автобусную остановку

Один из автомобилистов не справился с управлением
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В аварии пострадали двоеВ аварии пострадали двоеФото: Сергей ГАПОН
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В селе Кулешовка Азовского района Ростовской области 18-летний водитель автомобиля "ВАЗ -2107" столкнулся с автомобилем «Рено Логан», которым управлял 47-летний местный житель

По информации отдела пропаганды, авария произошла на улице Ленина накануне днем. Водитель ВАЗ - 2107 не справился с управлением и допустил столкновение. В результате удара «Рено» отбросило на остановку общественного транспорта.

- Пострадали оба водителя, - отметили в ведомстве.

Известно, что пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Автобусная остановка, на которую отбросило автомобиль, была пуста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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