2019-11-15T17:31:40+03:00
Общество

В Ростовской области прогнозируется понижение воды в Дону до опасных отметок

Причиной возникновения проблем стал сильный ветер
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Синоптики прогнозируют сильный ветерСиноптики прогнозируют сильный ветерФото: Дмитрий БУКЕВИЧ
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На Дону уровень воды может понизится до опасных отметок в пятницу, 15 ноября.

По данным МКУ «Управление защиты от ЧС» Таганрога, во второй половине дня и до конца суток в устье реки Дон будет снижаться уровень воды. Критическая отметка прогнозируется у города Азова.

Жители региона могут остаться без воды в кранах, или она будет идти с пониженной подачей, увеличится вероятность возникновения проблем. Низкий уровень воды может нарушить работу судоходства, портов и спровоцировать посадку судов на мель.

В Ростовской области причиной сгона воды в Дону стал сильный ветер. Порывы в последнее время достигают 15-18 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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