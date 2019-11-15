В Ростовской области прогнозируется понижение воды в Дону до опасных отметок
На Дону уровень воды может понизится до опасных отметок в пятницу, 15 ноября.
По данным МКУ «Управление защиты от ЧС» Таганрога, во второй половине дня и до конца суток в устье реки Дон будет снижаться уровень воды. Критическая отметка прогнозируется у города Азова.
Жители региона могут остаться без воды в кранах, или она будет идти с пониженной подачей, увеличится вероятность возникновения проблем. Низкий уровень воды может нарушить работу судоходства, портов и спровоцировать посадку судов на мель.
В Ростовской области причиной сгона воды в Дону стал сильный ветер. Порывы в последнее время достигают 15-18 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU