Ростовский ТЦ «МЕГА» обзавелся собственным автовокзалом

СЕГОДНЯ 08:46 2019-11-16T08:52:50+03:00

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На территории торгового центра «МЕГА», расположенного под Ростовом, открылся обновленный транспортно-пересадочный узел для пригородных и внутрирайонных автобусных маршрутов, организованный по принципу автовокзала.

Как сообщает пресс-служба донского правительства, остановочный комплекс располагается у бокового фасада магазина ИКЕА. Он оборудован 11 перронами и обеспечивает безопасный подход пассажиров к посадочным площадкам.

В транспортном хабе организована зона для отстоя транспорта и отдыха водителей, способная принимать одновременно до 30 автобусов, также здесь работает бесплатный Wi-Fi и есть возможность для зарядки мобильных устройств.

- На территории комплекса организовано круглосуточное видеонаблюдение. Инвестиции в проект составили около 14 млн рублей, - говорится в сообщении.

Отметим, что сейчас транспортное сообщение ТЦ «МЕГА» с Ростовом осуществляется по шести межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок №№ 85, 85А, 91, 113, 163, 164 с задействованным подвижным составом в количестве 155 единиц. Еще 12 автобусов курсируют до торгового центра по межмуниципальным пригородным маршрутам №№ 342, 343, 357 из Новочеркасска. Также «МЕГА» является остановочным пунктом для автобусов, следующих из Багаевской и Аксая. Таким образом, транспортно-пересадочный узел является стыковочным для 11 маршрутов общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU