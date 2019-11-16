Российская «молодежка» всухую обыграла на «Ростов Арене» сборную Латвии

СЕГОДНЯ 10:52 2019-11-16T10:55:07+03:00

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В матче отбора к Евро-2021 молодежная сборная России переиграла Латвию со счетом 2:0. Встреча состоялась в донской столице и прошла на стадионе «Ростов Арена».

Первый гол в ворота гостей россияне забили уже на 9-й минуте игры. После розыгрыша штрафного Иван Обляков навесил мяч на Игоря Дивеева, который оказался точен.

Хозяева поля усилили натиск и имели ряд выгодных моментов для увеличения счета, однако латвийцам удавалось сдерживать эти атаки. На 28-й минуте прибалты остались в меньшинстве. За фол последней надежды красную карточку получил Даниэлс Балодис.

Второй гол российской сборной состоялся на середине второго тайма. С передачи Фёдора Чалова мяч забил Наиль Умяров.

Отметим, что 66-й минуте матча на поле вышел полузащитник «Ростова» Данил Глебов. Его появление вызвало громкие овации трибун, тепло встретивших молодого игрока.

Таким образом, российская «молодежка» набрала 11 очков и обогнала Польшу, единолично возглавив турнирную таблицу группы 5.

Следующий матч Россия-U21 проведёт 19 ноября на выезде против команды Сербии.

ИСТОЧНИК KP.RU