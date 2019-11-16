Ростовские эко-патрули будут искать чадящих «нелегалов» в Левенцовке

СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-16T12:29:14+03:00

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По мнению министра природы Ростовской области Михаила Фишкина, источником зловонного запаха, от которого страдают жители Левенцовки, могут быть кустарные производства, расположенные в районе. Для борьбы с ними чиновник предложил создать особые эко-патрули, которые будут искать нарушителей.

Свою инициативу министр озвучил на встрече с жителями Ростова, состоявшейся 15 ноября. По словам Михаила Фишкина, такие экологические «дружинники» должны будут обследовать микрорайон по специально разработанным маршрутам, чтобы выявить источники загрязнения атмосферы.

Несмотря на то, что глава Минпророды региона затруднился назвать конкретные сроки реализации этой идеи, он сообщил, что обсуждение эко-проекта уже запущено, сейчас решается вопрос с финансированием.

— К 5 декабря будет ответ. Возникла идея создания стационарных постов, но оказалось, что нет территорий с подходящими условиям их размещения, - сказал Михаил Фишкин.

Напомним, что жители Левенцовки регулярно жалуются на то, что на улице нечем дышать из-за вредных выбросов с ближайших предприятий и от дыма, возникающего при возгорания отходов на старом мусорной полигоне, расположенном недалеко от района.

ИСТОЧНИК KP.RU