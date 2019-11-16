Троих ростовчан осудят за попытку продажи авто из каршеринга

СЕГОДНЯ 13:30 2019-11-16T13:31:27+03:00

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Трое жителей донской столицы в начале 2019 года захотели поднять легких денег. Им пришла в голову «блестящая» идея – взять в прокат авто и продать его на черном рынке.

Тщательно разработав план, «комбинаторы» приступили к его реализации. Для этого мужчины, старшему из которых было 28 лет, а остальным двоим – по 20 лет, арендовали «Хендай Солярис» в каршеринговом сервисе, расположенном в аэропорту «Платов».

Получив авто в свое пользование, подельники на следующий же день передали транспортное средство нелегальному продавцу для дальнейшей реализации. Однако здесь практически идеальный «бизнес-план» дал трещину, а фигурантов повязала полиция.

- Подозреваемые были задержаны. Следствие по делу завершено – материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в Волго-Донской транспортной прокуратуре.

Ростовчанам вменяют статью «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

В случае обвинительного приговора, мужчинам грозит тюремный срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU