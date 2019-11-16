2019-11-16T14:30:46+03:00
Общество

В Ростовской области пропал без вести 15-летний подросток

Школьник ушел из дома в Аксайском районе
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Подросток ушел из дома 14 ноября. Фото: ГУ МВД России по Ростовской областиПодросток ушел из дома 14 ноября. Фото: ГУ МВД России по Ростовской области
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В донском регионе начаты поиски 15-летнего Игоря Комина, ушедшего из дома 14 ноября и с тех пор не выходившего на связь со своими родными. Как сообщили в пресс-службе МВД по Ростовской области, местонахождение подростка на данный момент неизвестно.

По информации ГУВД, на вид мальчику примерно 14–16 лет, его рост составляет 170 см. Парень обладает средним телосложением. Лицо овальное, бледное. Волосы светло-русые, глаза карие, на лице веснушки. Игорь был одет в черные спортивные штаны, куртку темно-зеленого цвета с капюшоном, обувь ярко-желтого цвета и очки с черной оправой.

ВНИМАНИЕ!

Всем, кому известна любая информация о нем, просьба сообщить по номерам: 8 (863) 505–40–49, 8–961–326–37–88 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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