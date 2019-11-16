2019-11-16T18:38:38+03:00
Спорт

«Ростов-Дон» обыграл «Бухарест» в домашнем матче Лиги чемпионов

Донские красавицы заняли первое место в своей группе
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Игра с румынками стала настоящим испытанием для "Ростов-Дона". Фото: vk.com/rostovhandballИгра с румынками стала настоящим испытанием для "Ростов-Дона". Фото: vk.com/rostovhandball
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В субботу, 16 ноября, «Ростов-Дон» в родных стенах обыграл румынский «Бухарест» в заключительном туре предварительного этапа Лиги чемпионов. Одержанная победа позволила нашим гандболисткам обойти соперниц в турнирной таблице и занять первое место.

Ростовчанки начали игру в следующем составе — Манагарова, Сень, Вяхирева, Макеева, Бобровникова, Кузнецова и Седойкина.

- С первых минут игра была очень интересной и напряженной. «Бухарест» в атаке действовал тягуче, «Ростов-Дон» — быстро. На десятой минуте соперник перехватил мяч и убежал к воротам, однако наш капитан проделала тот же трюк, и Анна Вяхирева сделала счет 6:3. Подопечные Амброса Мартина действовали уверенно и удерживали преимущество на площадке. На перерыв команды ушли при счете 14:7 в пользу «Ростов-Дона», - рассказали о событиях первой половины игры в пресс-службе донского клуба.

Во второй тайме хозяйки площадки продолжали свои уверенные действия, которые обеспечивали им преимущество над румынками. Однако в конце встречи «Бухарест» смог сократить отрыв до двух мячей, и был близок к ничьей, но спортивная удача оказалась на стороне донских красавиц. Матч завершился трудной победой со счетом 23:22.

Таким образом, «Ростов-Дон» занял первое место в своей группе, оттеснив соперниц.

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Статистика матча с "Бухарестом"! #rostovhandball #deloehfcl #ehfcl #мыздесьчтобыпобедить
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ПОДРОБНО

«Ростов-Дон» (Россия) – «Бухарест» (Румыния) – 23:22 (14:7)

«Ростов-Дон»: Седойкина (10/31, 32%), Мехдиева (0/1), Пессоа (0/1); Вяхирева - 5, Манагарова - 3, Макеева - 3, Бобровникова - 3, Кузнецова - 3, Сень - 2, Борщенко - 1, Кожокарь - 1, Судакова - 1, Бенке - 1, Маслова, Калиниченко, Аббинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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