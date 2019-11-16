Серийный вор-домушник из Ростова попался на краже сумки

16 Нояб. 20:39 2019-11-16T20:41:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Ростовские полицейские по горячим следам задержали жителя донской столицы, подозреваемого в серии краж. Как выяснилось, 41-летний мужчина оказался матерым уголовником с целой россыпью погашенных судимостей по самым различным статьям.

История началась с того, что в отделение Первомайского района Ростова обратился местный житель с заявлением о краже из автомобиля. Он рассказал, что кто-то разбил окно его машины и вытащил сумку, в которой находилось более 30 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали ростовчанина, ранее уже судимого за кражу, грабеж и хранение наркотиков.

- Оперативники также установили причастность подозреваемого к совершению пяти эпизодов подобной противоправной деятельности. Злоумышленник совершал кражи из квартир по отработанной схеме: взламывал окна, через которые проникал в помещения или заходил через открытые двери, забирал самые дорогие и ценные вещи и скрывался в неизвестном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU