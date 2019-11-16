2019-11-16T20:41:51+03:00
Происшествия

Серийный вор-домушник из Ростова попался на краже сумки

За плечами у мужчины – богатое криминальное прошлое
ТИМОФЕЕВ ИВАН
Поделиться:
Полицейские установили, что задержанный имеет несколько судимостейПолицейские установили, что задержанный имеет несколько судимостейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Ростовские полицейские по горячим следам задержали жителя донской столицы, подозреваемого в серии краж. Как выяснилось, 41-летний мужчина оказался матерым уголовником с целой россыпью погашенных судимостей по самым различным статьям.

История началась с того, что в отделение Первомайского района Ростова обратился местный житель с заявлением о краже из автомобиля. Он рассказал, что кто-то разбил окно его машины и вытащил сумку, в которой находилось более 30 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали ростовчанина, ранее уже судимого за кражу, грабеж и хранение наркотиков.

- Оперативники также установили причастность подозреваемого к совершению пяти эпизодов подобной противоправной деятельности. Злоумышленник совершал кражи из квартир по отработанной схеме: взламывал окна, через которые проникал в помещения или заходил через открытые двери, забирал самые дорогие и ценные вещи и скрывался в неизвестном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области начаты поиски пропавшего 43-летнего мужчины
Вятскую улицу в Ростове отремонтируют за почти 50 миллионов рублей
Автобусный маршрут через Ворошиловский мост свяжет Ростов и Батайск
Из-за массового ночного ДТП в Ростове госпитализировали двоих детей
Пропавшего 15-летнего подростка нашли в поле под Ростовом
Депутат гордумы предложил сити-менеджеру Ростова засудить Павла Волю
Искалеченную обезумевшей ревнивицей девушку боятся перевозить в Ростов
«Ростов-Дон» обыграл «Бухарест» в домашнем матче Лиги чемпионов
Юрист о ситуации в «Ростове»: «Дела о невыплате зарплат часто заканчиваются сроками»
Павел Воля предложил звезде Playboy из Ростова Марии Лиман стать президентом России
В Ростовской области пропал без вести 15-летний подросток
Троих ростовчан осудят за попытку продажи авто из каршеринга
Ростовские эко-патрули будут искать чадящих «нелегалов» в Левенцовке
Бывший гендиректор «Ростова»: «Действия Басты в СКА - это детский лепет на лужайке»
Российская «молодежка» всухую обыграла на «Ростов Арене» сборную Латвии
Ради реконструкции моста на Малиновского власти Ростова изымут земли у горожан
Ростовский ТЦ «МЕГА» обзавелся собственным автовокзалом
В Ростовской области прогнозируется понижение воды в Дону до опасных отметок
На рынке в Таганроге нашли труп
В Ростовской области после аварии водитель врезался в автобусную остановку
В Ростовской области временно закроют железнодорожный переезд Азов - Самарское
В Ростовской области из-за пожара эвакуировали детский сад
Альфа-Банк отмечен в рейтинге РБК «Топ-10 богатейших компаний России»