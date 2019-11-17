2019-11-17T12:22:21+03:00
Происшествия

Из-за массового ночного ДТП в Ростове госпитализировали двоих детей

Оба пострадавших мальчика ехали в одной машине
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Ночное столкновение привело к травмам юных пассажиров одного из автомобилей. Фото: rostov.ruНочное столкновение привело к травмам юных пассажиров одного из автомобилей. Фото: rostov.ru
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В донской столице ночью 16 ноября состоялось массовое столкновение автомобилей, в результате которого двое несовершеннолетних пассажиров одной из машин получили различные травмы и были госпитализированы в больницу.

Авария произошла около полуночи на улице Волкова в районе Северного рынка, где столкнулись три автомобиля.

По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, кроссовер Nissan X-Trail, за рулем которого находился 41-летний водитель, протаранил легковушку Chevrolet Spark, стоявшую в тот момент на светофоре. От сильного удара иномарку откинуло прямо на автомобиль «ВАЗ», которым управлял 20-летний парень.

- В результате происшествия пострадали четырёхлетний и десятилетний пассажиры Chevrolet Spark. С травмами детей доставили в больницу, - сообщили в донском главке.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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