Из-за массового ночного ДТП в Ростове госпитализировали двоих детей
В донской столице ночью 16 ноября состоялось массовое столкновение автомобилей, в результате которого двое несовершеннолетних пассажиров одной из машин получили различные травмы и были госпитализированы в больницу.
Авария произошла около полуночи на улице Волкова в районе Северного рынка, где столкнулись три автомобиля.
По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, кроссовер Nissan X-Trail, за рулем которого находился 41-летний водитель, протаранил легковушку Chevrolet Spark, стоявшую в тот момент на светофоре. От сильного удара иномарку откинуло прямо на автомобиль «ВАЗ», которым управлял 20-летний парень.
- В результате происшествия пострадали четырёхлетний и десятилетний пассажиры Chevrolet Spark. С травмами детей доставили в больницу, - сообщили в донском главке.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU