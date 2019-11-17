В Ростовской области начаты поиски пропавшего 43-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 17:21 2019-11-17T17:25:20+03:00

Валерий Щербаков вышел из дома 13 ноября и не больше не вернулся

Изменить размер текста: A A

Поисковый отряд «Лиза Алерт Юг» сегодня, 17 ноября, опубликовал ориентировку на пропавшего без вести жителя города Шахты. В сообщении идет речь о 43-летнем Валерии Щербакове.

По данным отряда, шахтинец пропал 13 ноября. Около 21 часа мужчина покинул свой дом и с тех пор больше не возвращался обратно.

В ориентировке приведены данные, что рост Валерия составляет около 172 сантиметров, у него худощавое телосложение. Мужчина является обладателем серо-зеленых глаз и коротких темных волос с заметной проседью.

В последний раз Щербакова видели одетым в черные спортивные штаны и толстовку с капюшоном такого же цвета. На груди к кофте пришиты красная и синяя полоски.

ВНИМАНИЕ!

Если вы встречали мужчину на фотографии, просьба сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU