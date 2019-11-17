2019-11-17T20:27:06+03:00
Общество

Ростовчане придумали способ победить пробки на Нагибина

Для этого нужна выделенная автобусная полоса
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Автор предложения отметил участок, где нужно нанести разметку. Фото: ar.rostov-gorod.ruАвтор предложения отметил участок, где нужно нанести разметку. Фото: ar.rostov-gorod.ru
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На сервисе «Активный ростовчанин» появилось предложение местного жителя Даниила Светличного, как видимо, уставшего простаивать в вечных пробках на проспекте Нагибина. Горожанин предложил свой авторский способ справиться с этой напастью.

По наблюдению ростовчанина, затор движения происходит в промежутке от улицы Нариманова до Ларина. А вот уже ближе к площади Ленина пробки исчезают.

- Чтобы решить эту проблему, необходимо искусственно с помощью разметки организовать сужение проезжей части в 50-100 метрах от перекрестка, выдвинув автобусную выделенку на 2 полосу. Правую оставить для поворота направо. В месте перехода выделенки можно поставить резиновые столбики. Так эта система начнет работать сразу, - предложил свой вариант Даниил Светличный на сайте.

Кроме того, по его мнению, разметку выделенной полосы также необходимо нанести и на разделительной части этого перекрестка.

- С этим участком давно пора что-то делать, так как в настоящее время в часы пик автобус проследует его в среднем за 10-15 минут, - выразил свою позицию горожанин.

На момент вечера воскресенья, 17 ноября, идею поддержали 11 человек. Против высказались четверо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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