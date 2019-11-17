«Ростов» с Мамаевым минимально уступил «Краснодару» в гостях

17 Нояб. 21:02 2019-11-17T21:02:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Чтобы не выпадать из спортивной формы, в перерыве российской Премьер-Лиги футболисты «Ростова» договорились провести товарищеский матч с «Краснодаром».

Встреча состоялась в столице Кубани. «Желто-синие» выставили на игру экспериментальный состав, в котором дебютировал новичок клуба Павел Мамаев.

Команды условились провести два тайма по 40 минут. По информации пресс-службы «Ростова» игру посетили свыше 12 тысяч человек, из них – несколько сотен болельщиков донского футбольного клуба, которые активно поддерживали своих любимцев на выезде.

- «Быки» вышли вперед уже на 7-й минуте. Дмитрию Скопинцеву удался точный удар с линии штрафной в верхний угол. «Ростов» создал первую серьезную угрозу воротам соперника на 26-й минуте, но Крицюк выручил свою команду после плотного удара Александра Долгова, - рассказали о событиях игры в пресс-службе ростовской команды.

Во втором тайме Валерий Карпин наконец дал шанс проявить себя Павлу Мамаеву. Долгожданный выход на поле этого игрока встретили аплодисментами болельщики обоих клубов.

«Ростов» имел реальную возможность сравнять счет на 54-й минуте, но Хорен Байрамян из выгодной позиции пробил мимо ворот.

«Желто-синие» атаковали до финального свистка, но сравнять счет так и не удалось.

ПОДРОБНО

Товарищеский матч

«Краснодар» - «Ростов» 1:0 (1:0)

Голы: Скопинцев, 7

Состав «Ростова»: Песьяков (Бабурин, 41) – Маляров (Козлов, 50), Вилюш, Логашов, Ведерников (Чернов, 50) – Черкес, Мамаев (Прошляков, 53), Еременко (Безруков, 71) – Саплинов, Долгов (Осинов, 71), Сигурдарсон (Байрамян, 50).

ИСТОЧНИК KP.RU