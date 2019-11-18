2019-11-18T14:40:30+03:00
Общество

В Ростовской области учащихся профтехучилища кормили крупами с трупами моли

Руководство приобрело товар с истекшим сроком годности
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Учащихся кормили некачественной кашей. Фото: Архив КПУчащихся кормили некачественной кашей. Фото: Архив КП
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В донском регионе крупы с истекшим сроком годности, без документов, с молью и другими вредителями обнаружили инспекторы Россельхознадзора в одном из профессиональных технических училищ Октябрьского района области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 18 ноября.

Во время изучения документов на товар и накладные выяснилось, что образовательное заведение закупило крупу с истекшим сроком годности. Проверка показала, что в кладовой на хранении находятся крупы без маркировки, выявлены признаки заражения продукции (живые экземпляры моли и других вредителей).

Согласно нормативам и санитарным стандартам, положенные измерения влажности и температуры в хранилище также не проводились. В отношении юридического лица составлен протокол об административном нарушении. Руководству учебного заведения придется выплатить крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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