В Ростовской области учащихся профтехучилища кормили крупами с трупами моли

СЕГОДНЯ 14:07 2019-11-18T14:40:30+03:00

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В донском регионе крупы с истекшим сроком годности, без документов, с молью и другими вредителями обнаружили инспекторы Россельхознадзора в одном из профессиональных технических училищ Октябрьского района области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 18 ноября.

Во время изучения документов на товар и накладные выяснилось, что образовательное заведение закупило крупу с истекшим сроком годности. Проверка показала, что в кладовой на хранении находятся крупы без маркировки, выявлены признаки заражения продукции (живые экземпляры моли и других вредителей).

Согласно нормативам и санитарным стандартам, положенные измерения влажности и температуры в хранилище также не проводились. В отношении юридического лица составлен протокол об административном нарушении. Руководству учебного заведения придется выплатить крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU