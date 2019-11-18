«Отбила мужа и присвоила стиль!»: Викторию Лопыреву увидели в копии костюма Таты Карапетян
Самая знаменитая блондинка из Ростова-на-Дону и молодая мама Виктория Лопырева является иконой стиля и грации для многих женщин. Знаменитость появляется на светских мероприятиях в костюмах и платьях, которые смотрятся на ней безупречно.
Обладательницу титула "Мисс Россия-2003" можно встретить в нарядах от лучших модных домов. Каждый образ донской красавицы на каком-либо мероприятии делает ее самой обсуждаемой личностью в высшем свете. Но вот последний выбор наряда удивил поклонников Виктории Лопыревой. Дива пришла на мероприятие в белом костюме и черном топе, который многим напомнил образ бывшей супруги ее возлюбленного - Таты Карапетян. Бизнес-леди часто бывает на деловых встречах, поэтому костюмы являются неотъемлемой частью образа.
Подписчики заподозрили, что блондинка скопировала образ Таты Карапетян. Впрочем, появление в строгом костюме можно объяснить и тем, что Виктория Лопырева много работает. Поклонники модели похвалили дончанку за выбор образа: "Какая же Вы стильная, Вика", "Самая красивая женщина мира", "Вы богиня", "Глаз не отвести от такой красавицы", "Костюм Вам к лицу", "Отбила мужа и присвоила стиль!", "Вика, вы очень красивы" и т.д.
Неравнодушные подписчицы не упустили из виду сходство нарядов Виктории и Таты. По какой-то причине спешили поделиться выбором наряда нынешней возлюбленной Булатова в профиле его бывшей жены: "У Вики костюм как у Вас", "Вы очень красивая", "Кажется, вы стали какой-то более гламурной" и многое другое.
Впрочем, что Виктория Лопырева и Тата Карапетян во многом похожи. У них множество похожих фотографий, они успешные, привлекательные, увлекаются спортом и воспитывают детей.
ИСТОЧНИК KP.RU