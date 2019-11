«Отбила мужа и присвоила стиль!»: Викторию Лопыреву увидели в копии костюма Таты Карапетян

Hoje na copa Am rica, inicia as quarta de finais entre Brasil e Paraguai. O time do Brasil est bem confiante, mais de qualquer forma n o ser um jogo f cil. Os ltimos 18 anos o Brasil nunca venceu o Paraguai em uma copa Am rica e duas vezes perderam exatamente nas quartas de finais. De qualquer forma se voc o analisar os jogos anteriores o time do Paraguai mais fraco que o time do Brasil, e nesse jogo todos esperam uma vit ria do time brasileiro. Essa copa Am rica o time do Brasil tem uma grande chance de ser campe o, mesmo sem sua estrela Neymar. N o esque a jogo jogo e sempre tem elementos de sorte e voc n o sabe como ser o resultado final. Eu espero um jogo bem interessante, curioso e estou torcendo para vit ria do time brasileiro. Boa sorte. / Сегодня на Кубке Америки стартует четверть финала, который откроется игрой Бразилия - Парагвай. Несмотря на то, что бразильская сборная очень уверенно себя чувствует, игра обещает быть сложной. Во-первых, психологический фактор. За последние 18 лет этого чемпионата бразильцам ни разу не удалось одержать победу у парагвайцев, из которых дважды проигрыш случился именно на стадии 1/4. Тем не менее, анализируя результаты предыдущих игр, сборная Парагвая значительно уступает бразильской команде, на стороне последних все прогнозы. В этот раз бразильцы имеют огромные шансы на победу в финале, несмотря на потерю Неймара. И все же игра-это игра. И элемент удачи и неожиданности присутствует всегда. Нас ждет очень интересный матч. V. @cbf_futebol