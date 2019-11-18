2019-11-18T18:51:20+03:00
Общество

«Отбила мужа и присвоила стиль!»: Викторию Лопыреву увидели в копии костюма Таты Карапетян

Знаменитость пришла на мероприятие в образе экс-супруги Игоря Булатова
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Тата Карапетян и Виктория Лопырева часто посещают светские мероприятияТата Карапетян и Виктория Лопырева часто посещают светские мероприятия
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Самая знаменитая блондинка из Ростова-на-Дону и молодая мама Виктория Лопырева является иконой стиля и грации для многих женщин. Знаменитость появляется на светских мероприятиях в костюмах и платьях, которые смотрятся на ней безупречно.

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Turn off the lights and I'll glow V
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Обладательницу титула "Мисс Россия-2003" можно встретить в нарядах от лучших модных домов. Каждый образ донской красавицы на каком-либо мероприятии делает ее самой обсуждаемой личностью в высшем свете. Но вот последний выбор наряда удивил поклонников Виктории Лопыревой. Дива пришла на мероприятие в белом костюме и черном топе, который многим напомнил образ бывшей супруги ее возлюбленного - Таты Карапетян. Бизнес-леди часто бывает на деловых встречах, поэтому костюмы являются неотъемлемой частью образа.

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After the show @igorchapurin wearing @chapurin_official V
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Подписчики заподозрили, что блондинка скопировала образ Таты Карапетян. Впрочем, появление в строгом костюме можно объяснить и тем, что Виктория Лопырева много работает. Поклонники модели похвалили дончанку за выбор образа: "Какая же Вы стильная, Вика", "Самая красивая женщина мира", "Вы богиня", "Глаз не отвести от такой красавицы", "Костюм Вам к лицу", "Отбила мужа и присвоила стиль!", "Вика, вы очень красивы" и т.д.

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Тема отношений вас увлекает, тогда можем продолжить
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Hey
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Неравнодушные подписчицы не упустили из виду сходство нарядов Виктории и Таты. По какой-то причине спешили поделиться выбором наряда нынешней возлюбленной Булатова в профиле его бывшей жены: "У Вики костюм как у Вас", "Вы очень красивая", "Кажется, вы стали какой-то более гламурной" и многое другое.

Впрочем, что Виктория Лопырева и Тата Карапетян во многом похожи. У них множество похожих фотографий, они успешные, привлекательные, увлекаются спортом и воспитывают детей.

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Rafael Nadal vs. Jo-Wilfried Tsonga // Roger Federer vs. Lucas Pouille
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Hoje na copa Am rica, inicia as quarta de finais entre Brasil e Paraguai. O time do Brasil est bem confiante, mais de qualquer forma n o ser um jogo f cil. Os ltimos 18 anos o Brasil nunca venceu o Paraguai em uma copa Am rica e duas vezes perderam exatamente nas quartas de finais. De qualquer forma se voc o analisar os jogos anteriores o time do Paraguai mais fraco que o time do Brasil, e nesse jogo todos esperam uma vit ria do time brasileiro. Essa copa Am rica o time do Brasil tem uma grande chance de ser campe o, mesmo sem sua estrela Neymar. N o esque a jogo jogo e sempre tem elementos de sorte e voc n o sabe como ser o resultado final. Eu espero um jogo bem interessante, curioso e estou torcendo para vit ria do time brasileiro. Boa sorte. / Сегодня на Кубке Америки стартует четверть финала, который откроется игрой Бразилия - Парагвай. Несмотря на то, что бразильская сборная очень уверенно себя чувствует, игра обещает быть сложной. Во-первых, психологический фактор. За последние 18 лет этого чемпионата бразильцам ни разу не удалось одержать победу у парагвайцев, из которых дважды проигрыш случился именно на стадии 1/4. Тем не менее, анализируя результаты предыдущих игр, сборная Парагвая значительно уступает бразильской команде, на стороне последних все прогнозы. В этот раз бразильцы имеют огромные шансы на победу в финале, несмотря на потерю Неймара. И все же игра-это игра. И элемент удачи и неожиданности присутствует всегда. Нас ждет очень интересный матч. V. @cbf_futebol
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ИСТОЧНИК KP.RU

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