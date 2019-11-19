2019-11-19T00:41:46+03:00
Общество

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко назначил себе первого заместителя

Ранее Юрий Овчинников трудился гендиректором «Ростовской транспортной компании»
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Юрий Овчинников имеет большой управленческий опыт. Фото: rostov-gorod.ruЮрий Овчинников имеет большой управленческий опыт. Фото: rostov-gorod.ru
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Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко назначил себе первого заместителя. Им стал Юрий Владимирович Овчинников.

Сообщение об этом решении опубликовано на сайте мэрии.

Овчинников родился 15 мая 1975 года в городе Потсдам (ГДР). Чиновник имеет два высших образования. В 2002 году он окончил Ростовский государственный университет по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист», а через десять лет завершил обучение в Академии управления МВД России по специальности «Государственное и муниципальное управление» с присвоением квалификации «менеджер».

Его трудовой путь был связан с различными должностями в коммерческих и правительственных структурах. Последним местом трудоустройства нового замглавы администрации донской столицы стала «Ростовская транспортная компания», где он работал в статусе генерального директора.

Напомним, что ранее вакансию первого замглавы города занимал сам Алексей Логвиненко.

После того, как он пошел на повышение, должность временно пустовала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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