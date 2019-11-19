Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко назначил себе первого заместителя
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко назначил себе первого заместителя. Им стал Юрий Владимирович Овчинников.
Сообщение об этом решении опубликовано на сайте мэрии.
Овчинников родился 15 мая 1975 года в городе Потсдам (ГДР). Чиновник имеет два высших образования. В 2002 году он окончил Ростовский государственный университет по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист», а через десять лет завершил обучение в Академии управления МВД России по специальности «Государственное и муниципальное управление» с присвоением квалификации «менеджер».
Его трудовой путь был связан с различными должностями в коммерческих и правительственных структурах. Последним местом трудоустройства нового замглавы администрации донской столицы стала «Ростовская транспортная компания», где он работал в статусе генерального директора.
Напомним, что ранее вакансию первого замглавы города занимал сам Алексей Логвиненко.
После того, как он пошел на повышение, должность временно пустовала.
ИСТОЧНИК KP.RU