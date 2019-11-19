СЕГОДНЯ 09:23 2019-11-19T09:23:23+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 19 ноября 2019. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 19 ноября 2019

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Отключение света в Ростове-на-Дону 19 ноября 2019: где и когда. Как сообщили энергетики, отключения запланированы практически до конца дня вторника. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем. Все это время на электросетях будут вестись ремонтные работы.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 19 ноября*

до 16:00:

- ул. Соколова 9.

до 17:00:

- ул. Тоннельная 9-33, 4-8А; ул. Кооперативная 51-69, 30-58; ул. Красина; ул. Профинтерна 19-35; ул. Караванная; пер. Короленко; пер. Макеевский; пер. Полюсный; пер. Стандартный; пер. Балтийский; ул. Ленина 42, 42А, 42Б; ул. Ярослава Галана 1-15, 28-50; ул.Гаккеля 20-34, 23-41; ул. Профинтерна 11-17.

- просп. Стачки 184, 184/1, 184/2, 184/3, 186, 186/1, 186А, 188.

до 23:00:

- ул. Белорусская 37-61, 2-80; ул. Киргизская 31-37, 38-48; пер. Хибинский 65-91, 66-90; пер. Кубанский 69-115, 68-108; пер. Манычский 33-91, 36-92; пер. Сальский 33-101, 44-82; пер. Медведицкий 47-71, 48-66; пер. Хопёрский 39-41, 44-48; пер. Донецкий 39-69, 66-96; пер. Игарский 63-83, 66-84; пер. Днепровский 63-79, 64-78.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU