2019-11-19T09:33:29+03:00
Общество

До минус восьми градусов и сильный ветер: К концу недели в Ростове-на-Дону обещают похолодание

Теплом осталось наслаждаться не долго
Ольга ГОПАЛО
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Заморозки же не за горами. Фото: ГОПАЛО Ольга.Заморозки же не за горами. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В Ростове-на-Дону ожидается похолодание, причем уже буквально на днях. Если верить прогнозам синоптиков, то еще во вторник, 19 ноября, в дневные часы ожидается до плюс пяти градусов тепла.

В среду, 20 ноября, похолодает - от плюс одного до плюс трех градусов в дневные часы. А уже в четверг, 21 ноября, столбики уличных термометров опустятся до отметки в минус четыре градуса. При этом поднимется сильный восточный ветер, скорость которого временами будет достигать 18 метров в секунду.

В пятницу, 22 ноября, уже до минус семи, а в ночные часы еще на градус холоднее. Ветер станет еще порывистее - до 19 метров в секунду.

В выходные, 23 и 24 ноября, температура будет гулять - от минус четырех до плюс двух градусов. Восточный ветер немного ослабеет до 14 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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