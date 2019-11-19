2019-11-19T10:10:42+03:00
Происшествия

В Ростовской области задержали две тонны контрабандных грецких орехов

Предварительная стоимость груза — 600 тысяч рублей
Ольга ГОПАЛО
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Предварительная стоимость груза — 600 тысяч рублей. Фото: ПУ ФСБ России по роПредварительная стоимость груза — 600 тысяч рублей. Фото: ПУ ФСБ России по ро
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В Ростовской области удалось задержать крупную партию контрабанды. Как рассказали в Пограничном управлении ФСБ России по региону, инцидент произошел на окраине села Васильево-Ханжоновка Неклиновского района. Внимание пограничников привлек автомобиль марки «ГАЗель», который незаконно пересек российско-украинскую границу.

Завидев людей в форме, водитель дал по газам, пытаясь скрыться. Однако все его усилия были тщетны. Когда машину задержали, внутри обнаружили более 90 мешков наполненных чищенным грецким орехом. А общий вес составил порядка двух тонн. В ведомстве добавили, что по предварительной оценке стоимость задержанного груза составила 600 тысяч рублей.

Известно, что в отношении гражданина Украины возбуждены сразу два административных дела по статьям «Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации совершенное иностранным гражданином» и «Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы РФ». В настоящее время автомобиль и груз изъяты. А мужчине грозит штраф или административный арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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