В Ростовской области в аварии погибли двое взрослых и маленький ребенок

СЕГОДНЯ 10:22 2019-11-19T10:23:04+03:00

Сейчас на месте работают госавтоинспекторы, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУ МВД России по РО.

Еще двух человек на скорой отвезли в ближайшую больницу

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Во вторник, 19 ноября, в Ростовской области произошла страшная авария, которая унесла жизнь сразу нескольких человек.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, дорожное происшествие случилось на трассе между населенными пунктами Котельниково и Песчанокопское около 07:50 утра.

Фото: ГУ МВД России по РО.

По предварительным данным, 70-летний водитель за рулем «десятки» выехал на встречную, где столкнулся с автомобилем «Лада Приора». В результате, погиб водитель ВАЗа, а также 36-летний водитель и трехлетний ребенок-пассажир, ехавшие в другой машине. Травмы, которые они получили, оказались несовместимыми с жизнью. Приехавшим на место медикам оставалось констатировать лишь их смерть.

Известно, что в больницу были доставлены две женщины-пассажира, которые находились в легковушках. Сейчас на месте работают госавтоинспекторы, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU