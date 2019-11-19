2019-11-19T10:47:12+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону от гриппа привили почти половину горожан

В донской столице зарегистрировано 2,8 тысячи случаев заболевания ОРВИ
Ольга ГОПАЛО
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В донской столице зарегистрировано 2,8 тысячи случаев заболевания ОРВИ за неделю.В донской столице зарегистрировано 2,8 тысячи случаев заболевания ОРВИ за неделю.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Ростове-на-Дону подсчитали, сколько человек уже сделали прививку от гриппа. Как сообщили в мэрии донской столицы, иммунизация населения выполнена на 49,2 процента от численности всего населения города. Речь идет о 557 694 человек, большинство из которых - взрослые, далее по убывающей - дети и беременные женщины.

Медики напоминают, что вакцинация является самым эффективным средством от гриппа. А сделать прививку еще не поздно - для этого надо обратиться в поликлинику по месту жительства с медицинским полисом и паспортом.

По данным эпидемиологов, в город за неделю было зарегистрировано свыше 2,8 тысячи случаев заболевания ОРВИ. А цифра на 44,1% ниже эпидемического порога.

Кстати, говорят, ростовчане прививались целыми семьями, коллективами и целыми предприятиями. А прививку от гриппа сделали все футболисты футбольного клуба «Ростов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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