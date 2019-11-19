В Ростовской области у волка обнаружили бешенство
В Ростовской области лабораторно подтверждено бешенство. Как рассказали в региональном Управлении ветеринарии, инцидент произошел в Песчанокопских охотничьих угодьях на территории Жуковского сельского поселения, где охотниками были добыты два волка. У одного из хищников и было установлено смертельное заболевание. Его подтвердили специалисты Ростовской областной ветеринарной лаборатории.
- В настоящее время специалисты проводят работу по ликвидации и недопущению распространения инфекции, в том числе обходят личные подсобные хозяйства, чтобы сделать прививку от бешенства скота и домашних животных, - добавили в Управлении.
К слову, в течение года в этом районе специалисты уже разложили 32 800 доз приманок с оральной вакциной против бешенства. А в связи с регистрацией заболевания, проведена дополнительная раскладка - еще 4800 доз вакцины.
Известно, что это уже четвертый случай бешенства на Дону за год. Цифра такая же, что и годом ранее.
ИСТОЧНИК KP.RU