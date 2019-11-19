В Ростовской области у волка обнаружили бешенство

СЕГОДНЯ 10:58 2019-11-19T10:58:52+03:00

У одного из хищников было установлено смертельное заболевание. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Случай зарегистрирован в Песчанокопских охотничьих угодьях, в ближайшее время там установят карантин

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В Ростовской области лабораторно подтверждено бешенство. Как рассказали в региональном Управлении ветеринарии, инцидент произошел в Песчанокопских охотничьих угодьях на территории Жуковского сельского поселения, где охотниками были добыты два волка. У одного из хищников и было установлено смертельное заболевание. Его подтвердили специалисты Ростовской областной ветеринарной лаборатории.

- В настоящее время специалисты проводят работу по ликвидации и недопущению распространения инфекции, в том числе обходят личные подсобные хозяйства, чтобы сделать прививку от бешенства скота и домашних животных, - добавили в Управлении.

К слову, в течение года в этом районе специалисты уже разложили 32 800 доз приманок с оральной вакциной против бешенства. А в связи с регистрацией заболевания, проведена дополнительная раскладка - еще 4800 доз вакцины.

Известно, что это уже четвертый случай бешенства на Дону за год. Цифра такая же, что и годом ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU