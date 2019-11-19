2019-11-19T11:42:34+03:00
Общество

В зоопарке Ростова-на-Дону поселится орангутан из Словакии

Сейчас десятилетний самец пока адаптируется к новой жизни
Ольга ГОПАЛО
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Сейчас десятилетний самец пока адаптируется к новой жизни. Фото: официальная группа в соцсетях Ростовский-на-Дону зоопарк.Сейчас десятилетний самец пока адаптируется к новой жизни. Фото: официальная группа в соцсетях Ростовский-на-Дону зоопарк.
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В зоопарке города Ростова-на-Дону новый постоялец - десятилетний борнейский орангутан по кличке Киран. Известно, что он родился в Национальном зоологическом парке Бойнице в Словакии. Его мама из зоопарка Кельна, а отец - из Лондона. Однако в дикой природе 10-летние самцы орангутанов покидают семьи и создают свои группы. Поэтому после аналогичного юбилея было принято решение поселить его в Ростове-на-Дону по Европейской программе размножения исчезающих видов животных.

Как рассказали специалисты, в донской столице самца ждет новый, современный, просторный вольер, в котором есть все, что ему нужно - гамак, удобное гнездо, интересные игрушки, канаты для лазания и вкусная еда. А увидеть его можно будет после окончания карантина и адаптации. Сейчас новому постояльцу помогают быстрее и комфортнее адаптироваться к новым условиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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