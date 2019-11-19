В Ростове-на-Дону грабитель банка получил десять лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 11:55 2019-11-19T11:55:09+03:00

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В Ростове-на-Дону на скамье подсудимых оказался мужчина, которого подозревали в ограблении сразу нескольких отделений крупного банка. В отношении ростовчанина было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Как рассказали в областной прокуратуре, в первый раз добычей злоумышленника стали 2,7 миллиона рублей. В тот день он ворвался в банк в маске с сумкой в руках. Он уверял: внутри находится взрывное устройство и обещал взорвать помещение, если ему не отдадут деньги из кассы. В тот раз ему удалось скрыться, а через какое-то время он решил повторить преступление.

В итоге, мужчину задержали. В надзорном ведомстве добавили, что суд приговорил его к десяти годам лишения свободы. Наказание он должен отбывать в колонии строго режима. Правда, у мужчины еще есть время обжаловать приговор, если он с ним не согласен.

ИСТОЧНИК KP.RU