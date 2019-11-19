2019-11-19T11:55:09+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону грабитель банка получил десять лет тюрьмы

Добычей злоумышленника стали миллионы рублей
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Добычей злоумышленника стали миллионы рублей.Добычей злоумышленника стали миллионы рублей.Фото: Николай КРИВИЧ
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону на скамье подсудимых оказался мужчина, которого подозревали в ограблении сразу нескольких отделений крупного банка. В отношении ростовчанина было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Как рассказали в областной прокуратуре, в первый раз добычей злоумышленника стали 2,7 миллиона рублей. В тот день он ворвался в банк в маске с сумкой в руках. Он уверял: внутри находится взрывное устройство и обещал взорвать помещение, если ему не отдадут деньги из кассы. В тот раз ему удалось скрыться, а через какое-то время он решил повторить преступление.

В итоге, мужчину задержали. В надзорном ведомстве добавили, что суд приговорил его к десяти годам лишения свободы. Наказание он должен отбывать в колонии строго режима. Правда, у мужчины еще есть время обжаловать приговор, если он с ним не согласен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самая красивая россиянка не поедет на конкурс "Мисс Вселенная"
Новогодние подарки клиентам «Ростелекома» в онлайн-игре «Целься в приз»
Ростовские медики не смогли объяснить происхождение имплантов, которые вставляли пациентам
В ЮФУ разработали анкету для студентов и абитуриентов-2019
В Ростовской области вооруженный грабитель напал на магазин
В Ростовской области забраковали больше пяти тонн некачественной рыбы и морепродуктов
В зоопарке Ростова-на-Дону поселится орангутан из Словакии
В Ростовской области у волка обнаружили бешенство
В Ростове-на-Дону от гриппа привили почти половину горожан
В Ростовской области в аварии погибли двое взрослых и маленький ребенок
В Ростовской области задержали две тонны контрабандных грецких орехов
До минус восьми градусов и сильный ветер: К концу недели в Ростове-на-Дону обещают похолодание
Отключение света в Ростове-на-Дону 19 ноября 2019: где и когда
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко назначил себе первого заместителя