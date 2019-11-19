2019-11-19T17:35:18+03:00
Общество

Новогодние подарки клиентам «Ростелекома» в онлайн-игре «Целься в приз»

«Ростелеком» запускает новогоднюю онлайн-игру «Целься в приз» для абонентов-участников программы «Бонус». В увлекательной игровой форме бонусы можно превратить в подарки для себя и близких к любимому празднику
материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
Поделиться:
Новогодние подарки клиентам «Ростелекома» в онлайн-игре «Целься в приз»Новогодние подарки клиентам «Ростелекома» в онлайн-игре «Целься в приз»Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»
Изменить размер текста:

Для участия в игре нужно авторизоваться на сайте igra.rt.ru, получить снежки за бонусы, и как можно чаще бросать снежки в хлопушки-игрушки на новогодней онлайн-елке — в них спрятаны заветные призы.

Чем больше точных попаданий — тем больше шансов выиграть суперпризы: электронные подарочные сертификаты номиналом 10 000 рублей на любые покупки в М.Видео и номиналом 30 000 рублей на грандиозный шопинг в OZON.ru. Суперпризы разыгрываются каждую неделю.

Всего «Ростелеком» приготовил более 400 000 ценных призов от платформы впечатлений Wink и сервиса «Ростелеком Лицей», а также партнеров программы «Бонус» — «ЛитРес», AllTime.RU, Skyeng, SUNLIGHT и NetPrint.

Онлайн-игра стартовала 18 ноября 2019 года и завершится 31 января 2020 года. Принять участие в игре могут как уже подключенные, так и новые клиенты компании. Для этого необходимо зарегистрироваться в программе «Бонус» и получить приветственные бонусы для старта в игре.

Полные правила и условия проведения онлайн-игры «Целься в приз» доступны на сайте igra.rt.ru. Подробная информация о программе лояльности доступна на сайте rt.ru в разделе «Программа Бонус».

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самая красивая россиянка не поедет на конкурс "Мисс Вселенная"
Ростовские медики не смогли объяснить происхождение имплантов, которые вставляли пациентам
В ЮФУ разработали анкету для студентов и абитуриентов-2019
В Ростовской области вооруженный грабитель напал на магазин
В Ростовской области забраковали больше пяти тонн некачественной рыбы и морепродуктов
В Ростове-на-Дону грабитель банка получил десять лет тюрьмы
В зоопарке Ростова-на-Дону поселится орангутан из Словакии
В Ростовской области у волка обнаружили бешенство
В Ростове-на-Дону от гриппа привили почти половину горожан
В Ростовской области в аварии погибли двое взрослых и маленький ребенок
В Ростовской области задержали две тонны контрабандных грецких орехов
До минус восьми градусов и сильный ветер: К концу недели в Ростове-на-Дону обещают похолодание
Отключение света в Ростове-на-Дону 19 ноября 2019: где и когда
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко назначил себе первого заместителя