Самая красивая россиянка не поедет на конкурс "Мисс Вселенная"

СЕГОДНЯ 18:07 2019-11-19T18:08:02+03:00

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Уроженка Азова Ростовской области 20-летняя уроженка Алина Санько не поедет на конкурс "Мисс Вселенная", который пройдет в этом году в США.

Как сообщила директор конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк, это произошло из-за несвоевременного сообщения от организаторов "Мисс Вселенная" о датах и месте проведения финала.

- Мы планировали, что Алина Санько отправится на два конкурса: "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная". В этом году конкурсы накладываются, один пройдет 8 декабря, а другой - 14 декабря. Мы об этом узнали меньше месяца назад. Из-за того, что организаторы так поздно сообщили, мы не едем, - сказала Анастасия Беляк ТАСС.

Оказалось, что у Алины Санько, как и у ее команды, недостаточно времени на получение американской визы и подготовку.

- Мы надеемся, что такой масштабный проект будет сообщать о деталях проведения конкурса заблаговременно, - отметила Анастасия Беляк.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", в апреле 2019 года студентка из Азова получила титул "Мисс Россия". Девушка получила корону из белого золота с драгоценностями, три миллиона рублей, а также возможность представлять Россию на международных конкурсах красоты.

ИСТОЧНИК KP.RU