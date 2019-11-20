СЕГОДНЯ 09:17 2019-11-20T09:17:55+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 20 ноября 2019 отключат свет. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 20 ноября 2019 отключат свет

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Отключение света в Ростове-на-Дону 20 ноября 2019: где и когда. Известно, что в городе запланированы отключения света электричества, цель которых не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 20 ноября 2019*

с 11:00 до 13:00:

- просп. Кировский 46-48.

до 16:00:

- просп. Семашко 19, 21, 21/60; ул. Московская 54, 56, 58А, 62; ул. Тургеневская 49, 54, 51.

до 17:00:

- просп. Стачки 215/1, 215, 215/2, 215/3, 215В, 219/3.

- ул. Пацаева 3А, 16, 16/1; ул. Творческая 5, 7.

- пер. 1-й Поселковый 2-10, 2А, 2бБ, 2В, 2Г, 2Д, 4, 4А, 5А; с/т «Электрик».

- просп. Мира 15А, 19, 12-24; ул. Инструментальная 23-49, 8-18; пер. Сборный 2-44; пер. Деревообделочный 1-15, 2-14; ул. Промышленная 42-54, 35-47; ул. Металлургическая 22-24; ул. Новая 23-27.

- просп. 40-летия Победы 37К, 43А, 43Б, 43В, 63/11, 63/13, 63/14.

до 18:00:

- пер. Бойцовский 11-25, 28-40; ул. Войкова 180-182, 241-245; ул. Железнодорожный Верхний проезд 39-65; ул. 1-я Круговая 86; пер. Магнитный 5-15, 18-20; ул. Матросова 3-47, 2-54; ул. Минаева 19, 21; ул. Портовая 273-315, 221, 257/27, 263/76, 188Г, 200, 248; пер. Пограничный 1-3; пер. Рабфаковский 1-11, 2-16; пер. Синявский 1-23, 2-24; пер. Туристский 1-19, 2-16; пер. Чичеринский 2-18, 1-13; ул. Днепростроевская 101-117, 120-134; ул. Коминтерна 79-85, 80-82, 88-96; ул. Кочубея 52-76; ул. 1-я Круговая 91; ул. Международная 57-67, 60-72; ул. Портовая 240/1, 240-242, 248-250; ул. Черкесская 46-78, 51-75.

- ул. Смотровая 36-48, 39-57; ул. Пирамидная 48-72, 53-79; ул. Окраинная 10-12, 9-13; ул. 8-го Марта 16-24, 13-23.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU