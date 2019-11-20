2019-11-20T09:28:04+03:00
Общество

В Ростовской области появился первый заболевший гриппом

Всего за неделю ОРВИ заболели больше десяти тысяч человек
Ольга ГОПАЛО
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Всего за неделю ОРВИ на Дону заболели больше десяти тысяч человек.Всего за неделю ОРВИ на Дону заболели больше десяти тысяч человек.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростовской области зарегистрирован случай гриппа. Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзор, речь идет о штамме типа В. Он был подтвержден в специализированной лаборатории.

Всего же за неделю с насморком, кашлем, болью в горле и высокой температурой в донские больницы обратились чуть больше десяти тысяч человек. Всем им был поставлен диагноз ОРВИ. Из них почти 2,9 тысячи - это жители Ростова-на-Дону. Эпидемические пороги они рассчитываются для каждой конкретной недели года с учетом многолетних наблюдений, пока не превышены.

По данным эпидемиологов, прививку от гриппа уже сделали больше двух миллионов жителей, что составляет почти половину от общего числа, проживающих в регионе. Медики говорят о том, что еще не поздно вакцинироваться, основная ее задача - не допустить развития осложнений, которые вызывает болезнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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